Pierwszy zwiastun ''Akademii wampirów'' - serialu od Julie Plec odpowiedzialnej za ''Pamiętniki wampirów'' 0

Peacock prezentuje pierwszy zwiastun serialu Akademia Wampirów będący adaptacją bestsellerowej serii powieści Richelle Mead. Projekt pochodzi od Julie Plec, producentki innych wampirycznych seriali takich jak Pamiętniki wampirów czy The Originals, które to osiągnęły niebywały sukces.

Daniela Nieves, serial ''Vampire Academy''

Poniższy zwiastun daje nam pierwsze spojrzenie na wampirzycę pochodzącą z królewskiej rodziny Lissę Dragomir i jej strażniczkę Rose Hathaway, które to łączy przyjaźń.

Tytułowa akademia to tajemna szkoła z internatem, w której uczą się członkowie królewskich rodzin oraz trenują hybrydy, aby móc chronić ich przed dzikimi wampirami zwanymi strzygami, które chcą zniszczyć królewskie rody. Główne bohaterki to Lissa i Rosa, kobiety należące do dwóch różnych światów, które łączy wielka przyjaźń.

Rose to Dhampira, hybryda człowieka i wampira, ucząca się na strażnika chroniącego członków królewskich rodów uczęszczających do tytułowej akademii, zaś Lissa to księżniczka Moroi, wampirów królewskich, ale śmiertelnych, dlatego potrzebujących strażników. W rolach głównych Sisi Stringer jako Rose i Daniela Nieves jako Lissa.

Akademia Wampirów składa się z 10. odcinków. Premiera serialu 15 września.

Myślicie, że seria ta ma szansę powtórzyć sukces Pamiętników wampirów?

Źrodło: Peacock