Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Świetny zwiastun widowiska "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" 0

Marvel Studios zrobiło w trakcie konwentu Comic-Con w San Diego prawdziwą furorę swoim panelem. Wśród zaprezentowanych zapowiedzi był zwiastun widowiska Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, który wygląda znakomicie.

fragment plakatu filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje walczą o to, aby ochronić swój naród przed interweniującymi potęgami światowymi po śmierci króla T’Challi. Gdy Wakandczycy dążą, aby przejścia do kolejnego rozdziału swojej historii, bohaterowie muszą połączyć siły z Nakią (członek służb wywiadowczych Wakandy znanych, jako War Dogs) i Everettem Rossem. To oni muszą wytyczyć nową ścieżkę dla królestwa Wakandy.

W produkcji pojawi się wiele nowych postaci. Wśród nich będą Riri Williams – genialna wynalazczyni, która stworzy zbroję dorównującą tej, którą nosił Iron Man (wcieli się w nią Dominique Thorne) oraz Namor – król podwodnych ludzi mających wiele wspólnego z Majami (zagra go Tenoch Huerta, który do tej roli nauczył się języka Majów).

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu w kinach od 11 listopada!

Źrodło: Marvel Studios