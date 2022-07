''Broad Peak'' - Maciej Berbeka wraca na jedną z najniebezpieczniejszych gór świata 0

Netflix prezentuje pierwszy zwiastun Broad Peak, filmu ukazującego poruszającą historię legendarnego polskiego himalaisty – Macieja Berbeki. W głównej roli Ireneusz Czop.

film ''Broad Peak''

Broad Peak to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki – legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.

Kiedy w grę wchodzi honor, droga może być tylko jedna. Maciej Berbeka wraca na jedną z najniebezpieczniejszych gór świata, Broad Peak, aby oczyścić swoje dobre imię. Powrót w Karakorum ciągnie za sobą decyzje, które na zawsze zmienią życie jego i bliskich mu osób.

Broad Peak to opowieść o pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia miłości, jaka łączyła Maćka i Ewę Berbeków.

Za reżyserię filmu odpowiada Leszek Dawid, a scenariusz napisał Łukasz Ludkowski. Ukochaną Maćka, Ewę portretuje Maja Ostaszewska. W obsadzie są także Łukasz Simlat, Piotr Głowacki oraz Tomasz Sapryk.

Premiera Broad Peak na Netflix we wrześniu tego roku.

Źrodło: Netflix