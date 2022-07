To będzie epicki koniec! Zobacz zwiastun 3. sezonu ''See'' 0

Nadchodzi koniec serialu See, opublikowany zwiastun świadczy o tym, iż będzie on epicki. Zobaczcie przepełnioną akcją zapowiedź finałowego, trzeciego sezonu.

serial ''See''

See to post-apokaliptyczny serial, rozgrywający się w dalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez zabójczy wirus, a Ci którym udało się przeżyć oślepli. Głównym bohaterem jest Baba Voss, ojciec bliźniaków narodzonych kilkaset lat po apokalipsie, którzy posiadają mityczną zdolność widzenia. Są oni przez to narażeni na niebezpieczeństwo i Voss musi chronić swoją rodzinę przed złą królową, która planuje się ich pozbyć. Uważa ona bowiem, że swoją zdolność zawdzięczają czarom.

W drugim sezonie Baba Vossa pragnie utrzymać swoją rodzinę z dala od wojny, która czai się na horyzoncie. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy pojawia się znienawidzony brat Baby – Edo, który porwał jego córkę Haniwę i chce odebrać bratu wszystko co ten kocha. Edo jest generałem w Republice Trivantian, która grozi wojną Królestwu Paya. W końcówce tego sezonu widzieliśmy zwycięstwo Baby nad Edem i jego odejście od rodziny w nieznane.

Finałowa seria przeniesie nas rok do przodu. Baba Voss żyje samotnie w lesie. Jednak gdy dowiaduje się, że pewien naukowiec z Republiki Trivantian opracował niszczycielską broń mogącą zagrozić przyszłości całej ludzkości, postanawia powrócić do Królestwa Paya i ponownie stanąć w obronie swojego plemienia.

W głównej roli jeden z najpopularniejszych obecnie hollywoodzkich aktorów – Jason Momoa. Premiera 26 sierpnia. Trzeci sezon składa się z 8. odcinków.

Źrodło: Apple TV+