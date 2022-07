AMC prezentuje pełny zwiastun ''Wywiadu z wampirem'' 0

Powracamy do klimatycznego Nowego Orleanu wraz z dwójką słynnych wampirów – Louisem i Lestatem. Stacja AMC zaprezentowała pełny zwiastun serialowej adaptacji jednej z najpopularnieszych powieści Anne Rice – Wywiad z wampirem.

Sam Reid, serial ''Wywiad z wampirem''

W głównych bohaterów wcielają się Jacob Anderson i Sam Reid. Portretują oni odpowiednio Lestata de Lioncourta i Louisa de Pointe du Lac. W dziennikarza Daniela Molloya, któremu Louis opowiada historię swojego życia wciela się zaś Eric Bogosian.

Powieść Wywiad z wampirem to historia dziennikarza, który przeprowadza tytułową rozmowę z Louisem de Pointe du Lacem. Snuje on swoją opowieść o życiu i nieśmiertelności, wiecznym istnieniu, pożądaniu i tęsknocie. Jego jedyną podporą w niezrozumianym i nieakceptowanym świecie jest Claudia – ukochana kobieta zaklęta w ciele dziecka. Łączy ich nie tylko uczucie miłości, ale także nienawiści do własnego stwórcy – Lestata.

Jest to druga adaptacja cenionej powieści. W 1994 roku powstał film w reżyserii Neila Jordana, w którym role Lestata de Lioncourta oraz Louisa de Pointe du Laca zagrali kolejno Tom Cruise i Brad Pitt.

Serial od AMC składa się z 8. odcinków. Jego premiera 2 października.

Źrodło: AMC