Twenty One Pilots łączą "Stranger Things" i "Heathens" . Koncertowa wersja przeboju

Nagrodzony Grammy duet Twenty One Pilots podzielił się koncertową wersją swojego przebojowego, diamentowego singla "Heathens". Nowa wersja zainspirowana została serialem Stranger Things, a zarejestrowana podczas festiwalu Electric Castle w Rumuni. Utwór "Stranger Things // Heathens (Live from Romania)" ukazuje się wraz z klipem z występu zespołu na historycznym zamku Bánffy.

W ramach europejskiej festiwalowej trasy, Twenty One Pilots odwiedzili też Polskę, dając niezapomniany show podczas Open’er Festival. W przyszłym miesiącu duet rozpocznie amerykańską część "THE ICY TOUR 2022".

W tym roku zespół wziął udział w kultowej serii "MTV Unplugged", gdzie wykonał akustyczne wersje swoich największych i najważniejszych utworów. Następnie, fani mogli na kinowych ekranach podziwiać projekt "Twenty One Pilots Cinema Experience", zrealizowany na podstawie streamowanego na żywo wykonania epickiego albumu "Scaled And Icy" z 2021 roku. Film wzbogacono o 20 minut niepublikowanego materiału.

Poniżej możecie obejrzeć wideo z Rumunii:

Płyta "Scaled And Icy" zadebiutowała na 1. miejscu zestawień Rock Albums i Alternative Albums notowania Billboardu, jednocześnie docierając na 3. pozycję głównego notowania amerykańskiej listy sprzedaży, co oznaczało najlepsze otwarcie dla rockowego albumu w 2021 roku. Z wydawnictwa pochodzą hity alternatywnych rozgłośni radiowych "The Outside", "Saturday" czy "Shy Away". Dzięki piosenkom, Twenty One Pilots znaleźli się w gronie takich wykonawców, jak U2, R.E.M., The Cure, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers czy Foo Fighters, którzy mieli więcej niż jeden utwór w ciągu maksymalnie 3 tygodni na szczycie notowania Alternative Radio.

Źrodło: Warner Music Poland