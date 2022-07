Ryan Gosling w MCU? Kevin Feige jest na tak! 0

Ryan Gosling to jedna z tych hollywoodzkich gwiazd, która cały czas czeka na angaż w jednym z kasowych komiksowych franczyz. Na horyzoncie właśnie pojawiła się ciekawa perspektywa dla popularnego aktora.

Ryan Gosling - "Szary człowiek"

Prezes Marvel Studios i architekt sukcesu Marvel Cinematic Universe, czyli Kevin Feige powiedział w "MTV News" w trakcie Comic-Conu w San Diego, że "chciałby znaleźć miejsce" dla Ryana Goslinga w MCU. Była to poniekąd odpowiedź dla samego aktora, który stwierdził swego czasu, że byłby gotów zagrać Ghost Ridera. Nominowany do Oscara za film La La Land Gosling osobiście powiedział gospodarzowi podcastu "Happy Sad Confused" Joshowi Horowitzowi, że to jedyny komiksowy superbohater, którego mógłby sportretować na ekranie.

Oto w jaki sposób zareagował Kevin Feige na informację o chęci zagrania Ghost Ridera.

Jakiś czas temu po sieci krążyły pogłoski, jakoby Ryan Gosling został poproszony przez Marvel Studios o zagranie superbohatera o imieniu Nova. Aktor niedawno zamknął jednak wszystkie spekulacje związane z tą postacią mówiąc, że "Nie wiem nic o Novie, jeśli o to chcesz mnie zapytać". Po chwili został zapytany, ile propozycji odnośnie zagrania komiksowego bohatera odrzucił opowiedział, że "to nie ma znaczenia. Nie nadawałem się do nich. Ale chętnie zrobiłbym właśnie to" – nawiązując do wypowiedzi o Ghost Riderze.

Co sądzicie o tym pomyśle?

