Ben Foster jako legendarny czeski wojownik w zwiastunie filmu ''Medieval''

Czesi przygotowali najdroższy film w swojej historii. Nosi on tytuł Jan Žižka i opowiada o wojennych dziejach legendarnego i wyjątkowo skutecznego czeskiego generała. Na świecie produkcja zadebiutuje jako Medieval. Zobaczcie pierwszą zapowiedź.

film ''Medieval''

Produkcja zrealizowana została z wielkim rozmachem. Już sam zwiastun o tym świadczy. Spodziewać możemy się więc dobrego historycznego kina akcji. Budżet Medieval opiewa na prawie 100 milionów dolarów.

W tytułowego bohatera wciela się hollywoodzki aktor Ben Foster, którego kojarzyć możecie z Warcraft: Początek, Inferno czy serialu Sześć stóp pod ziemą. Za kamerą stanął czech Petr Jakl, który jest także autorem scenariusza. W obsadzie Medieval oprócz Fostera są także Sophie Lowe, Michael Caine, Til Schweiger, Roland Moller, Matthew Goode i William Moseley.

Jan Žižka to czeski bohater narodowy, który zaczynał jako najemnik. Walczył pod Grunwaldem, a potem służył królowi Czech Wacławowi IV. Następnie podczas rewolucji husyckiej zasłynął jako świetny dowódca. Na koniec został przywódcą taborytów. Nie przegrał on żadnej bitwy w trakcie, których stosował nowatorskie rozwiązania, m.in. ruchome, opancerzone wozy uznane za pierwowzór czołgów.

Fabuła Medieval nie będzie jednak ukazywać nam tylko wielkich bitew, w których uczestniczył Žižka. Akcja filmu rozegra się u kresu XIV wieku, kiedy to trwają walki o czeski tron. Žižka zostaje zatrudniony przez Lorda Boresha. Ma porwać narzeczoną Lorda Rosenberga, Lady Katherine i tym samym uniemożliwić mu dojście do władzy u boku skorumpowanego króla węgierskiego Zygmunta. Žižka wbrew własnym przekonaniom wykonuje rozkaz Lorda. On jak i porwana kobieta zostają wciągnięci w niebezpieczną polityczną grę, a jakby tego było mało zakochują się w sobie.

Premiera Medieval 9 września.

Źrodło: Collider