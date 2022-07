Sarah Paulson z główną rolą w horrorze ''Dust'' 0

Sarah Paulson weteranka produkcji grozy otrzymała angaż w kolejnym dziele należącym do tego gatunku. Po licznych występach w antologii Ryana Murphy'ego American Horror Story objęła główną rolę w filmie Dust od Searchlight Pictures.

Sarah Paulson, serial ''American Horror Story''

Zastąpiła ona Claire Foy, która angaż otrzymała już w 2020 roku, jednak przedłużające się prace przedprodukcyjne zmusiły aktorkę do rezygnacji z roli. Występ w Dust konfliktował z jej obecnym harmonogramem.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w sierpniu. Za kamerą Dust stanie Will Joines i Karrie Crouse. Crouse jest także autorką scenariusza do produkcji.

Akcja horroru rozgrywać ma się w latach 30. ubiegłego wieku w nękanej przez piaskowe burze Oklahomie. Główna bohaterka to nękana przez upiory przeszłości matka, która jest przekonana, że tajemnicza i złowroga siła zagraża jej rodzinie. Kobieta zrobi wszystko co w jej mocy, aby ochronić swoich bliskich.

Dust realizowany jest dla platformy Hulu. Bardzo prawdopodobne jednak, że trafi również do kinowej dystrybucji.

Źrodło: Collider