Bracia Russo nie nakręcą kolejnej odsłony "Avengers" 0

Marvel Studios w trakcie Comic-Conu w San Diego zapowiedziało fazę 5. oraz fazę 6. swojego kinowego uniwersum. Wśród tytułów, które znalazły miejsce na liście zapowiedzi znalazły się dwie nowe części "Avengers". I tutaj pojawia się pytanie – kto stanie za kamerą owych widowisk.

Odpowiedzią, która ciśnie się na usta przy okazji tego pytania jest z pewnością "bracia Russo". Wygląda jednak na to, że duet nie powróci na stołek reżyserski filmów, które będą zwieńczeniem kolejnego etapu MCU – Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars. Widowiska trafią do kin w 2025 roku – pierwsza część 2 maja, a kolejna 7 listopada.

Kevin Feige odniósł się do spekulacji czy bracia Russo mogą powrócić jako reżyserzy tych filmów:

Oni nie są z tym związani. Zresztą mówili o tym bardzo bezpośrednio. My kochamy ich, oni kochają nas. Chcemy znaleźć coś do zrobienia razem, ale to nie jest to.

Bracia Russo niedawno zadebiutowali swoim nowym filmem nakręconym dla platformy Netflix – Szary człowiek. Przed nimi kolejne trzy projekty ze streamingowym gigantem i tak naprawdę nie ma na razie możliwości, aby znaleźli czas, aby zaangażować się w produkcję Marvela.

Na razie nie ma informacji na temat potencjalnych kandydatów na stanowisko reżyserskie przy Avengers: The Kang Dynasty oraz Avengers: Secret Wars. Macie jakieś pomysły?

Źrodło: Deadline