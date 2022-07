"Ninjababy" najlepsza europejska komedia 2021 w sierpniu trafi do polskich kin

Ninjababy to wyróżniona w 2021 roku Europejską Nagrodą Filmową dla najlepszej komedii i statuetką na MFF w Berlinie to oryginalna i szalenie zabawna opowieść o przyspieszonym dojrzewaniu. Ta norweska produkcja zbiera same pozytywne oceny zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. Na Rotten Tomatoes ma 100% pozytywnych ocen.