Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wakacyjny maraton i premiera 4. sezonu "Craig znad Potoku" w Cartoon Network 0

Od czerwca Cartoon Network kontynuuje emisję serialu Craig znad Potoku. Wycieczki, poznawanie nowych postaci, magiczne wydarzenia – jedynym ograniczeniem są kontury mapy miasteczka Herkleton! W ramach maratonu, 1 sierpnia o 9:20, odbędzie się premiera 4. sezonu kreskówki. Emisja wakacyjnego maratonu codziennie od 8:20.

Przyjaciele z miasteczka Herkleton znajdą sposób na zabawę w każdych warunkach! A smykałka odkrywców sprawia, że potrafią odnaleźć ukryte krainy takie jak magiczna Druga Strona Potoku. Trójce rozrabiaków od czasu do czasu towarzyszy młodsza siostra Craiga, Jessica. Pomaga im starsza siostra J.P., Laura i Mortimor: ptaszek Kelsey, który wędruje na jej głowie.

W premierowym sezonie postaci wykorzystają pokłady kreatywności, entuzjazmu i dziecięcej ciekawości do odkrywania kolejnych zakątków miasta i lasu nad Potokiem. Na ekran powróci Królowa Kanałów, czyli Eileen: mistrzyni pływania i przywódczyni Dzieciaków z Kanałów. Craig zgodzi się pomóc jej w tajemniczej misji i będzie udawał członka drużyny pływackiej. To nie jedyne nowe środowisko dla głównych bohaterów: postanowią też wziąć udział w konkursie kulinarnym. Główną nagrodą będzie malutki sześcian, cząstka wielkiej kostki Rubika, która po złożeniu wyświetla czarodziejską mapę do ukrytego skarbu! Ponadto Craig spróbuje pozbyć się nieładnego przezwiska, Lśniąca Kadetka pomoże mu z zadaniem domowym, a Kościołamaczka wyzwie chłopca na pojedynek.

Premiera nowych odcinków 4. sezonu Craig znad Potoku w poniedziałek 1 sierpnia o 9:20 w Cartoon Network.

Emisja codziennie o 9:20 w Cartoon Network.

Premiera odbędzie się w ramach maratonu odcinków serialu, "Craig znad Potoku: Ahoj przygodo!", emitowanego codziennie od 8:20 przez całe wakacje.

Źrodło: Cartoon Network