''Jeszcze nigdy...'' powraca z 3. sezonem - Netflix prezentuje zwiastun

Te same nerdy, nowe dramy. Netflix prezentuje zwiastun trzeciego sezonu młodzieżowego serialu Jeszcze nigdy…

fragment plakatu promującego serial ''Jeszcze nigdy''

Jeszcze nigdy… to kolejna serialowa produkcja, która przedstawia nam typowe problemy jakie przeżywają uczniowie liceum. Tym razem jednak odbywa się to z perspektywy damskiej. Główna bohaterka to Amerykanka o indyjskich korzeniach o imieniu Devi, która po koszmarnym ostatnim roku chce wyjść na prostą – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

W trzecim sezonie Devi i jej przyjaciele przestają być singlami. Odkrywają przy tym, że związki pozwalają lepiej poznać siebie — i doświadczyć nieznanych wcześniej dramatów.

Twórcami serialu są Mindy Kaling – aktorka i scenarzystka mająca na swoim koncie takie produkcje jak Late Night czy Świat według Mindy i Lang Fisher. Co ciekawe pomysł na fabułę Jeszcze nigdy… zrodził się w głowie Kaling w oparciu o własne doświadczenia z dzieciństwa.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Maitreyi Ramakrishnan, dla której rola Devi jest debiutem aktorskim, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young, Martin Martinez, Jaren Lewison, Christina Kartchner i Jack Seavor McDonald.

Premiera nowych epizodów już 12 sierpnia – tylko na Netflix. Kto czeka?

Źrodło: Netflix