''Eragon'' - Disney planuje serial na podstawie słynnej powieści

Disney jest na bardzo wczesnym etapie prac nad serialem fantasy opartym na cyklu powieści fantasy Christophera Paolini'ego należących do cyklu Dziedzictwo. Cykl ten rozpoczyna książka Eragon, sfilmowana w 2006 roku.

film ''Eragon''

Tytułowy Eragon to młody, wiejski chłopak, który znajduje niebieski kamień i przynosi go do domu. Ale zanim udaje mu się sprzedać go handlarzowi, z kamienia wykluwa się szafirowy smok, Saphira. Smoka próbuje ukraść zły Urgals, który brutalnie morduje wuja Eragona. Chłopcu i smoczycy w ostatniej chwili udaje się uciec. Od tej chwili Eragon poprzysięga zemstę mordercy wuja i wyrusza na wyprawę, by uratować świat i stać się ostatnim legendarnym Jeźdźcem Smoków. Jednym z jego celów jest pokonanie złego króla Galbatorixa i uwolnienie krainy Alagaesia spod jego tyranii.

Paolini ma być zaangażowany w powstanie serialowej adaptacji. Jak donoszą zagraniczne media będzie on współscenarzystą. Zaś producentem wykonawczym z ramienia 20th Television został Bert Salke.

Powieść Eragon jak wcześniej wspomniałam zaadaptowana została już do kinowego filmu, który nie przyniósł finansowego rozczarowania, bowiem zarobił około 250 milionów dolarów, wydając 100 milionów. Niestety jednak kontynuacje nie powstały. Być może to właśnie serialowi bardziej będzie dane rozwinąć tę fantastyczną historię.

Źrodło: Variety