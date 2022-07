Zwiastun ''Pozwól mi wejść'' od Showtime 0

Po opublikowanych niedawno pierwszych zdjęciach promujących serial Let the Right One In, oparty na powieści szwedzkiego pisarza Johna Ajvide Lindqvista Wpuść mnie, przyszedł czas na zwiastun.

serial ''Let the Right One In''

Powieść Lindqvista była już dwukrotnie przenoszona na szklany ekran. W 2008 roku Tomas Alfredson nakręcił świetną szwedzką adaptację, która otrzymała wiele nagród. Zaledwie dwa lata później swoją wersję wypuściła Wielka Brytania we współpracy z USA. Ta również należy do dość udanych adaptacji. Oba filmy zadebiutowały jako Pozwól mi wejść.

Produkcja skoncentruje się na ojcu Marku i jego 12-letniej córce Eleanor. Życie tej dwójki zmieniło się na zawsze, kiedy to dekadę temu jego córka ugryziona została przez wampira. Teraz już na zawsze zamknięta w ciele dziecka dziewczynka może żyć tylko nocą, a jej ojciec zrobi wszystko, aby dostarczyć swojemu ukochanemu dziecko choć odrobinę ludzkiej krwi, dzięki której może żyć dalej. Od przemiany minęło 10 lat, to szmat czasu, po przebyciu którego w relacji ojca i dziecka dochodzi do wielu napięć i coraz większych buntów.

W roli Marka zobaczymy Demiana Bichira, zaś w jego córkę wciela się Madison Taylor Baez. W obsadzie są także Anika Noni Rose, Grace Gummer, Kevin Carroll, Ian Foreman i Jacob Buster. Stanowisko reżysera objął Seith Mann, a rolę scenarzysty i showrunnera pełni Andrew Hinderaker.

Premiera tej 10-odcinkowej produkcji 7 października.

Źrodło: Showtime