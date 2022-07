Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powstanie film "Drago" - będzie to kolejny spin-off serii "Rocky" 0

MGM zamierza cały czas rozwijać franczyzę "Rocky’ego". Po tym, jak świat otrzymał spin-off o synu Apollo Creeda, przyszła pora na rodzinę Drago!

Wytwórnia MGM zamierza zrealizować film zatytułowany "Drago", który będzie kolejny spin-offem serii "Rocky". Robert Lawton został zatrudniony do napisania scenariusza, po tym, jak zdobył serca ludzi ze studia swoim scenariuszem do "Becoming Rocky" – filmu o kręceniu pierwszej części Rocky'ego.

Pomimo tego, że MGM finalnie nie ruszyło z realizacją tego skryptu, powierzyli Lawtonowi stworzenie historii o rosyjskim bokserze Ivanie Drago, który zmierzył się z Rockym w filmie Rocky IV z 1985 roku. Przypomnijmy, że w filmie Creed II jego syn, Viktor Drago walczył na ringu przeciwko Adonisowi Creedowi, który jest synem Apollo.

Nowy film będzie obejmował obie te postacie. Nie jest jednak jasne czy Dolph Lundgren (Ivan Drago) lub Florian Munteanu (Victor Drago) powtórzą swoje role w spin-offie.

Na razie nie jest znana data premiery filmu. Fani franczyzy już niebawem otrzymają jednak kolejną część serii "Creed" – trafi ona do kin w marcu 2023 roku.

Źrodło: Variety