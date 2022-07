Samantha Morton jako królowa Francji Katarzyna Medycejska w zwiastunie ''The Serpent Queen'' 0

Znana z roli bezwzględnej Alphy w serialu The Walking Dead Samantha Morton tym razem zamiast ludzkiej skóry założy na głowę koronę. Aktorka wciela się bowiem w królową Francji Katarzynę Medycejską w historycznym dramacie od Starz The Serpent Queen. Pierwszy zwiastun produkcji poniżej.

Samantha Morton, serial ''The Walking Dead''

Katarzyna Medycejska to jedna z najpotężniejszych i najdłużej sprawujących władzę władczyń we Francji, która utrzymała się na tronie wbrew wszelkim przeciwnościom losu.

W wieku 14 lat przez swojego wuja, papieża Klemensa VII wydana została za mąż za Henryka de Valaois, księcia Orleanu. Małżeństwo miało oczywiście układ polityczny. Papież miał także zapłacić Henrykowi ogromny posag, zanim jednak to uczynił zdążył umrzeć. To postawiło żonę Henryka w niezbyt korzystnej sytuacji. Na domiar złego Katarzyna nie była szczęśliwa w związku. Jej mąż kochał inną – Dianę de Poitiers, która była jego kochanką i przyjaciółką. Wszystko to spowodowało, iż przyszłość kobiety na dworze stała się niepewna. Musiała ona szybko nauczyć się radzić sobie samej oraz dowiedzieć się komu na dworze może ufać, a komu nie. Gdy Henryk przejął po ojcu tron Francji Katarzyna została królową i szybko doprowadziła do tego, że jej zdanie mocno liczyło się na dworze, a nawet i u króla.

Napisany przez Justina Haythe scenariusz do serialu opiera się na książce Catherine de Medici: Renaissance Queen of France autorstwa Leonie Frieda. Za kamerą stanęła Stacie Passon. W obsadzie oprócz Morton znajdują się także Sennia Nanua, Liv Hill, Charles Dance, Ludivine Sagnier, Colm Meaney, Kiruna Stamell, Barry Atsma, Alex Heath, Amrita Acharia, Enzo Cilenti, Antonia Clarke i Adam Garcia.

Premiera serialu 11 września.

