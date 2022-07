Krysten Ritter gwiazdą nowej serii osadzonej w świecie ''Orphan Black'' 0

Kilka miesięcy temu AMC Networks ogłosiło prace nad spin-offem serialu Orphan Black. Od tego czasu o projekcie była cisza, aż do teraz. Wiemy już kto wcieli się w główną postać w produkcji – to Krysten Ritter.

Krysten Ritter, serial ''Jessica Jones''

Ritter kojarzyć możecie z Breaking Bad oraz komiksowego serialu Jessica Jones. W ubiegłym roku wystąpiła też w dobrej produkcji fantasy dla dzieci i młodzieży Straszne historie, gdzie wcieliła się w złą czarownicę.

Spin-off powstaje pod tytułem Orphan Black: Echoes, a jego akcja rozgrywać ma się w tym samym świecie co oryginalny, emitowany w latach 2013-2017 serial.

Orphan Black opowiada o oszustce, samotniczce i sierocie imieniem Sarah, która staje się świadkiem samobójstwa pewnej kobiety. Samobójczyni jest łudząco do niej podobna. Sarah postanawia przejąć jej tożsamość, chłopaka, rachunek bankowy, jednym słowem – jej życie. Ma to jej pomóc wyjść na prostą, bo święta nie jest. Jednak niedługo potem poznaje kolejne kobiety wyglądające identycznie jak ona. Okazuje się, że jest jednym z klonów wciągniętych w spisek bogatej korporacji. Wygląda na to, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i nieustannie monitoruje jej życie.

Napisany przez Annę Fishko spin-off przeniesie nas w niedaleką przyszłość i opowie historię pewnej grupy kobiet, które pragną rozwikłać tajemnicę własnej tożsamości i odkryć poruszającą historię z miłością i zdradą w tle. Ritter wcieli się w postać imieniem Lucy. Historia jej pochodzenia przeraża, a ona sama próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie.

Źrodło: ComingSoon