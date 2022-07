Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

To nie koniec współpracy na linii DiCaprio - Scorsese! 0

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese oraz autor powieści David Grann ponownie będą ze sobą współpracować! To genialne trio przygotuje jeszcze jeden wspólny filmowy projekt.

Aktualnie Leonardo DiCaprio i Martin Scorsese spracują nad ekranizacją powieści "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI" autorstwa właśnie Davida Granna. Kolejny wspólny projekt będzie adaptacją innej powieści tego autora – "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder". Film powstanie dla Apple Original Films.

Akcja owej powieści Davida Granna rozgrywa się w latach czterdziestych XVIII wieku i rozpoczyna się, gdy połatana łódź z trzydziestoma wychudzonymi mężczyznami rozbija się u wybrzeży Brazylii – ocalałymi są marynarze z brytyjskiego statku, który ścigał u wybrzeży Patagonii okręt hiszpański. Ich opowieść o przetrwaniu uczyniły z nich bohaterów, jednak pół roku później inny statek zacumował w okolicach Chile z trzema mężczyznami, którzy wyjawili, że pierwotna grupa była w rzeczywistości buntownikami. Admiralicja brytyjska przygotowała specjalny proces, aby odkryć szokującą prawdę.

To już czwarta książka Davida Granna, która doczeka się adaptacji w Hollywood. Wcześniejszymi są Zaginione miasto Z, Gentleman z rewolwerem oraz wspomniana we wstępie Killers of the Flower Moon.

