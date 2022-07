"Doktor Strange w multiwersum obłędu" - kontynuacja przygód jednego z najważniejszych bohaterów MCU na DVD i Blu-Ray 0

W filmie Marvel Studios Doktor Strange w multiwersum obłędu MCU otwiera swoje uniwersum, przesuwając jego granice w nieodkryte dotąd rejony. Doktor Strange, z pomocą dawnych i nowych sojuszników, przemierza niesamowite i pełne niebezpieczeństw alternatywne światy Multiwersum, by stawić czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi. Drugi najchętniej oglądany film 2022 roku, wyreżyserowany przez twórcę trylogii "Spider-Man", Sama Raimiego zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 10 sierpnia.

"Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Filmy o superbohaterach nie są niczym nowym dla tego reżysera. Odpowiada on za realizację i produkcję filmu Darkman z 1990 r. oraz oryginalnej trylogii "Spider-Man". Co sprawiło, że po prawie 15 latach powrócił do świata superbohaterów?

Kiedy Kevin Feige ogłosił, że chce wprowadzić do "Doktora Strange’a" element horroru, zaciekawiło mnie to. Zawsze lubiłem horror i suspens jako budulce filmów. Doktor Strange interesuje mnie jako postać między innymi dlatego, że jest on magikiem. Dorastając występowałem jako iluzjonista na przyjęciach dla dzieci i weselach. Bardzo podobało mi się tworzenie iluzji. Superbohater będący iluzjonistą i magikiem jest szczególnie frapujący.

wyjaśnia Raimi

Ci, którzy znają filmy Raimiego, wiedzą, że wykorzystuje on narzędzia filmowe zarówno w celu osiągnięcia efektu komicznego, jak i artystycznego, nie bojąc się przesuwać granic tego, co widzowie mogą zaakceptować i dochodząc nierzadko do rejonów, w które niewielu reżyserów ma odwagę się zapuszczać. Raimi od dawna jest zagorzałym fanem komiksów, a jego sposób operowania kamerą jest w dużej mierze inspirowany tym medium ­– charakterystyczne dla niego ekstremalne zbliżenia, pochylone kąty, czy szybkie cięcia naśladują komiks.

Strange dostrzega, dzięki swoim doświadczeniom w Multiwersum i różnym wersjom samego siebie, które tam napotyka, jak wiele wzorców zachowań nosi w sobie. Jest to rodzaj głęboko wdrukowanej informacji o tożsamości doktora Stephena Strange’a w każdym ze światów, oraz o niebezpieczeństwach wiążących się z tą postacią. Czy będzie bohaterem dla wroga, czy wrogiem dla bohatera? Kim jest Doktor Strange w Multiwersum? Dosłownie spotyka się z różnymi wersjami samego siebie, żeby rozwikłać tę zagadkę.

mówi Benedict Cumberbatch

Najnowszy film to również okazja do wprowadzenia całkowicie nowej postaci, którą stała się America Chavez grana przez 16-letnią Xochitl Gomez. To właśnie ona pokazuje Stephenowi Strange’owi możliwość wejścia do Multiwersum.

Idea multiwersum to nieskończona liczba równoległych wszechświatów, z których każdy mieści wszystko, co już istnieje, ale w innej rzeczywistości. To możliwość wyobrażenia sobie wielu różnych wersji siebie, żyjących w różnych wersjach znanej nam rzeczywistości, która jest na różne sposoby i z różnymi skutkami odmienna od naszego aktualnego życia. To jest właśnie multiwersum.

Wraz z wprowadzeniem postaci Americi Chavez mającej moc przemieszczania się pomiędzy wszechświatami, ten potencjał został zwielokrotniony, umożliwiając filmowcom eksplorowanie multiwersum w sposób nieznany wcześniej w filmowym świecie Marvela. Z taką mocą wiąże się niezwykły potencjał.

Film Doktor Strange w multiwersum obłędu zadebiutował w polskich kinach 6 maja 2022 roku. Obejrzało go ponad 1 000 000 widzów. Już 10 sierpnia pojawi się na kolekcjonerskich wydaniach Steelbook, Blu-ray™ i DVD oraz w pakiecie dwóch filmów o Doktorze Strange’u.

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY™:

Budowanie Multiwersum

W tym szaleństwie jest metoda

America Chavez

Gagi

Sceny niewykorzystane

Komentarze audio twórców

Źrodło: Galapagos