Mystery dramat z Agatą Buzek i Marcinem Czarnikiem w rolach głównych w kinach od 9 września

Iluzja to mystery dramat z Agatą Buzek i Marcinem Czarnikiem w rolach głównych, który trafi do polskich kin już we wrześniu. Swoją polską a także światową premierę film będzie mieć podczas tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty.

fragment plakatu filmu "Iluzja"

Iluzja to debiut fabularny Marty Minorowicz. Ta pełna tajemnic, przejmująca opowieść o sile ludzkiego ducha i odkrywaniu siebie na nowo, zostanie po raz pierwszy pokazana już lipcu na festiwalu Nowe Horyzonty, w sekcji Odkrycia. I jak pisze festiwal, będzie to odkrycie na wielu poziomach. Grająca główną rolę Agata Buzek, która jest także jurorką na tegorocznym festiwalu Nowe Horyzonty, poprzez swoją naturalną duchowość i ezoteryczność, wprowadziła do filmu wyjątkowy klimat noir.

Tajemniczość i napięcie w tym niezwykłym mystery dramacie doskonale potęgują zimowe klimaty polskiego wybrzeża, a szczególnie wyludnione nadmorskie krajobrazy uchwycone kamerą Pawła Chorzępy. Za muzykę odpowiada Jerzy Rogiewicz, który stworzył także ścieżki dźwiękowe do takich filmów jak Teściowie czy Fucking Bornholm.

Dzięki temu powstał klimatyczny dramat przywołujący na myśl najlepsze kino skandynawskie.

Premiera kinowa filmu Iluzja zaplanowana jest na 9 września tego roku.

