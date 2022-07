Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Startują zdjęcia do kontynuacji filmu "Godzilla vs. Kong" 0

Produkcja kontynuacji filmu Godzilla vs. Kong wystartowała oficjalnie w Queensland w Australii.

Adam Wingard ponowie stanie za kamerą widowiska o wielkich potworach. Filmowiec wyreżyseruje superprodukcję Godzilla vs. Kong 2, która będzie kontynuacją kasowego hitu ery pandemicznej z 2021 roku. Co więcej twórca ponownie połączy siły z Danem Stevensem, który dołączył do obsady aktorskiej wyczekiwanego sequelu. Panowie mieli już okazję razem pracować przy okazji filmu Gość z 2014 roku.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące fabuły filmu, jednak spekuluje się, że historia może skupić się na synu Konga.

Godzilla vs. Kong 2 będzie już piątą odsłoną tak zwanej sagi Monster-verse, która rozpoczęła się filmem Godzilla z 2014 roku. Widowisko trafi do kin 15 marca 2024 roku.

Przypomnijmy, że poprzedni film z franczyzy pomimo równoczesnego debiutu w kinie i w HBO Max, zarobił ponad 460 milionów dolarów na całym świecie.

