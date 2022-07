Dorastanie to potworność! "To nie wypanda" już 10 sierpnia na DVD 0

Okres dojrzewania to bardzo trudny moment. Co jednak jeśli stanie się jeszcze trudniejszy? Nastoletnia Meilin – dla przyjaciół Mei – zauważa, jak łatwo jej uporządkowany do tej pory świat może zamienić się w chaos, i jak ważne w tym wszystkim jest zaakceptować samą siebie. Film Disneya i Pixara w reżyserii nagrodzonej Oscarem® za niezwykle wzruszającą animację krótkometrażową Bao, Domee Shi pojawi się na DVD już 10 sierpnia.

"To nie wypanda"

To nie wypanda, najnowsza produkcja Disneya i Pixara, to przezabawna opowieść o Mei Lee, zwariowanej trzynastolatce, która jest rozdarta pomiędzy byciem grzeczną córeczką, a chaosem dojrzewania. Jej nadopiekuńcza i nieco natrętna mama Ming stara się być jak najbliżej córki – na nieszczęście dla nastolatki. Jakby tego było mało, zawsze gdy Mei odczuwa silne emocje zamienia się w… wielką pandę rudą!

W jednej chwili wszystko jest w idealnym porządku. A w następnej całe otoczenie zostaje sterroryzowane. Staje się wyższa, bardziej drapieżna i rozemocjonowana. Staje się tak naprawdę wielką pandą rudą, a jedyny sposób na powrót do ludzkiej postaci to wzięcie kilku głębokich wdechów, uspokojenie się i uzyskanie kontroli nad emocjami. Mei jest jak Hulk, tylko ładniejsza. Zasadniczo panda ruda to urocza metafora bardzo nieuroczego zjawiska dojrzewania.

wyjaśnia Domee Shi

Jak opowiada producentka Lindsey Collins:

Akcja "To nie wypanda" rozgrywa się w kanadyjskim Toronto na początku XXI wieku. To nie jest świat magiczny. Jest to ważne, ponieważ sama fabuła, gdzie dziewczyna zaczyna dojrzewać w sposób nadprzyrodzony, zamieniając się w pandę rudą jest dość fantastyczna. A mimo to, potrafimy się w tym świecie odnaleźć.

To nie wypanda to w końcu film, który nawet jako animacja z elementem fantastycznym staje się opowieścią o uniwersalnym doświadczeniu znanym każdej nastolatce. To historia głęboko osadzona w realnym świecie i być może lepiej niż cokolwiek, co widzieliśmy do tej pory jest w stanie pokazać przeżycia związane z dorastaniem. Jak podsumowuje producent wykonawczy Adrian Molina: mam nadzieję, że coraz szersza grupa ludzi będzie miała szansę oglądać na dużym ekranie doświadczenia, które są im bliskie. „To nie wypanda” ukazuje wyjątkową perspektywę trzynastoletniej Kanadyjki chińskiego pochodzenia. W najgłębszym sensie film pokazuje, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani.

Film To nie wypanda zadebiutował w polskich kinach 11 marca 2022 roku. Obejrzało go niemal 700 tysięcy widzów. Na DVD zadebiutuje już 10 sierpnia.

Dodatek specjalny:

Komentarze audio twórców

Źrodło: Galapagos