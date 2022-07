Szczęścia chodzą parami to nowa komedia romantyczna, która już niebawem trafi do kin w Polsce. Dystrybutor tej produkcji zaprezentował nowy materiał promocyjny, w którym gwiazdy ekranu, czyli Aleksandra Domańska i Jacek Knap opowiadają o miłości.

W filmie zobaczymy jeszcze jedną popularną polską aktorkę. Stłuczka samochodowa, skręcona kostka, pomylone godziny. Pech zaczął prześladować Weronikę Książkiewicz?