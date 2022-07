"Ambulans" - brawurowy thriller w reżyserii Michaela Baya 24 sierpnia na Blu-ray i DVD 0

Michael Bay, twórca takich hitów jak Armageddon, Bad Boys, czy Twierdza, powraca z nowym filmem. Ambulans to trzymająca w napięciu opowieść o braciach i ich wspólnym napadzie na bank, który przybrał nieoczekiwany obrót. W rolach głównych Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II oraz Eiza González. Film zadebiutuje na Blu‑ray™ i DVD już 24 sierpnia.

Weteran wojenny Will Sharp usiłuje zdobyć fundusze na operację żony. W tym celu zwraca się o pomoc do swojego przybranego brata Danny’ego, zawodowego przestępcy, który… proponuje napad na bank. Skok jednak nie kończy się po ich myśli, a zdesperowani bracia porywają karetkę z rannym policjantem i sanitariuszką, by uniknąć więzienia. Will i Danny będą musieli wydostać się z obławy, utrzymać zakładników przy życiu i nie pozabijać się nawzajem – wszystko to podczas najbardziej szalonej ucieczki, jaką kiedykolwiek widziano w Los Angeles.

Kiedy w 2020 roku pandemia COVID-19 w Los Angeles udaremniła Michaelowi Bayowi jego plany pracy nad kolejnym filmem, ten powiedział swojemu agentowi: cholera, chcę po prostu wyjść i szybko coś nakręcić. Mam dość bycia zamkniętym w domu. Jak wspomina, wtedy też zaczął rodzić się pomysł wyreżyserowania "małego" filmu skupiającego się na napięciu między postaciami uwięzionymi w klaustrofobicznej przestrzeni. Bay wrócił więc do niedokończonego projektu remake’u duńskiego filmu o tym samym tytule. Scenariusz napisany przez Chrisa Fedaka był już gotowy, a film zdawał się być możliwy do nakręcenia przy stosunkowo niskim budżecie i w dość krótkim czasie. To całkowicie odpowiadało moim potrzebom – opowiadał reżyser.

Mimo tych skromnych założeń, realizacja filmu Michaela Baya jest jak zwykle na najwyższym poziomie. Reżyser rozszerzył oryginalny scenariusz Fedaka o dodatkowe sekwencje z wykorzystaniem helikopterów, a całość filmu realizowano w niezwykle szybkim tempie. W wywiadach Bay przyznawał: kręciliśmy 90-120 ujęć dziennie. To naprawdę dużo. Na większości planów wykonuje się dzisiaj od 20 do 30 ujęć dziennie. Ale ja pracuję inaczej. Nie mam krzesła reżyserskiego, jestem zawsze blisko kamery, aktorów i pracujemy bardzo szybko.

O wyjątkowości pracy z Bayem opowiadał Yahya Abdul-Mateen II: Michael uwielbia to co robi, a praca z nim była dla mnie prawdziwą przyjemnością. Zawsze podchodzi do kręcenia z taką energią jakby był to jego pierwszy film w życiu, a jest przecież doświadczonym ekspertem kina akcji! W jego pracy zawsze jest coś świeżego i nawet pomimo tego, że jest znany głównie ze swoich sensacyjnych hitów, naprawdę przykłada dużą uwagę do detali, co można zobaczyć w bardziej intymnych scenach.

Ambulans jak na standardy Michaela Baya, jest filmem kameralnym, w którym bohaterowie dają się poznać z wielu stron. Mimo wszystko jest tutaj właśnie to, z czego najbardziej znany jest reżyser Bad Boys, a więc prawdziwa kinowa jazda bez trzymanki. Dynamiczna praca kamery, szybki montaż i wyczyny kaskaderskie sprawiają, że film stanowi prawdziwą gratkę dla miłośników kina akcji.

Ambulans ukaże się na Blu-ray™ i DVD już 24 sierpnia.

