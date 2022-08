Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wszystko wszędzie naraz" historycznym filmem dla A24 0

Wszystko wszędzie naraz przechodzi do historii A24, jako najbardziej kasowy film w historii tego prestiżowego studia!

Zwariowana czarna komedia science-fiction zatytułowana Wszystko wszędzie naraz przekroczyła globalnie 100 mln dolarów stając się pierwszym filmem w historii A24, który tego dokonał. Odkąd widowisko o multiwersum trafiło do kin w marcu, cały czas zarabia pieniądze dzięki czemu może pochwalić się takim, a nie innym wyczynem finansowym.

Wszystko wszędzie naraz wygenerowało 68,9 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych oraz 31,1 mln poza granicami tego kraju. Inne najlepiej zarabiające rynki, jeśli chodzi o ten tytuł to Wielka Brytania – 6,2 mln dolarów, Kanada – 5,1 mln dolarów, Australia – 4,5 mln dolarów, Rosja – 2,4 mln dolarów, Tajwan – 2,3 mln dolarów oraz Meksyk – 2 mln dolarów.

Co ciekawe Wszystko wszędzie naraz dostępne jest już w domach widzów na różnego rodzaju platformach i serwisach na żądanie. Mimo wszystko produkcja cały czas zarabia. W ostatni weekend A24 ponownie wyemitowało film w kinach w całym kraju z dodatkowymi ośmioma minutami, a także wcześniej nagraną wiadomością od twórców. Film przyniósł od piątku do niedzieli 650 000 dolarów z 1490 kin. Przypomnijmy, że budżet filmu wyniósł 25 mln dolarów i jest to jeden z niewielu niezależnych tytułów, które przyniosły kinowe zyski w czasach pandemii.

Do tej pory numerem jeden w Stanach Zjednoczonym dla studia A24 był film Nieoszlifowane diamenty, który zarobił 50 mln dolarów. Jeśli chodzi o globalne zarobki to dotychczasowym liderem był znakomity horror Dziedzictwo. Hereditary z kwotą rzędu 79 mln dolarów. Inne popularne tytuły studia to Lady Bird (78 mln dolarów) oraz Moonlight (65 mln dolarów).

