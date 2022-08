Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Super zwierzęta od DC numerem jeden, ale wynik pozostawia wiele do życzenia 0

Animowane widowisko od Warner Bros. i DC, czyli DC League of Super-Pets wystartowało w miniony weekend na najniższym poziomie oczekiwań, jeśli chodzi zarobki. Mimo wszystko animacja wygrała w zestawieniu amerykańskiego box office’u.

"DC League of Super-Pets"

Prognozowano, że film animowany DC League of Super-Pets wystartuje kwotą rzędu 25 mln dolarów. Aktualnie szacuje się, że animacja zarobiła na dzień dobry 23 mln dolarów. Włodarze Warner Bros. wierzą jednak, że film, którego budżet to 90 mln dolarów będzie miał w sierpniu naprawdę długie nogi, ponieważ liczba nowych letnich filmów spada i jest mniejsza konkurencja. Dodatkowo animowane widowisko zbiera świetne recenzje wśród widzów.

Na drugim miejscu zestawienia nowy horror Jordana Peele, czyli Nie! z 18,6 mln dolarów. Łącznie na koncie filmu jest już 80,6 mln dolarów. Co ciekawe Nie! zaliczyło niższy spadek wpływów względem poprzedniego weekendu – 58 procent (prognozowano, że może on przekroczyć nawet 60 procent).

300 mln dolarów w amerykańskich kinach przekroczył natomiast Thor: Miłość i grom. Najnowsze widowisko dokonało tego po tym, jak do kas wpłynęło 13 mln dolarów. Aktualnie superprodukcja globalnie zarobiła 662,4 mln dolarów co jest oczywiście wynikiem rozczarowującym.

Oddzielny akapit należy się natomiast filmowi Top Gun: Maverick, który nie zatrzymuje się i nadal zachwyca. Film dorzucił do konta 8,2 mln dolarów co oznacza nie mniej, nie więcej, że przekroczył już 650 mln dolarów w Ameryce Północnej i zbliża się do Titanica, który ma na koncie 659 mln dolarów. Obecnie film z Tomem Cruise’em zajmuje 9. miejsce na liście wszech czasów, aczkolwiek w tym tygodniu przeskoczony zostanie ósmy Jurassic World. Na początku przyszłego tygodnia Top Gun: Maverick winien być już 7.

Źrodło: The Hollywood Reporter