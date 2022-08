Sylvester Stallone krytykuje pomysł na spin-off o rodzinie Drago 0

MGM szykuje się do premiery trzeciej części serii "Creed" i już planuje kolejne odsłony uniwersum w tym spin-off o rodzinie Drago. Ten pomysł nie przypadł do gustu gwieździe franczyzy, czyli Sylvestrowi Stallone.

Sylvester Stallone, który napisał scenariusz do nagrodzonego Oscarem w 1976 roku filmu Rocky na Instagramie skrytykował plany wytwórni dotyczące spin-offu "Drago". Gwiazdor w swoim poście pełnym żalu wspomina producenta Irwina Winklera, który pracował przy wszystkich częściach serii "Rocky", a teraz zamierza być częścią nowej odsłony cyklu. W ostrych słowach krytykuje jego oraz resztę producentów, w tym dzieci Winklera.

Aktor przeprosił fanów za to, że Ivan Drago będzie następną wykorzystaną postacią. Napisał, że nigdy nie chciał, aby "postacie z Rocky’ego były wykorzystywane przez tych pasożytów". Nie jest tajemnicą, że aktor pisał do producentów, aby oddali mu to, co zostało z jego praw do serii, jednak Stallone nie otrzymał żadnej odpowiedzi z ich strony.

Poniżej możecie zobaczyć post Sly’a.

Wytwórnia MGM zamierza zrealizować film zatytułowany "Drago", który będzie kolejny spin-offem serii "Rocky". Robert Lawton został zatrudniony do napisania scenariusza, po tym, jak zdobył serca ludzi ze studia swoim scenariuszem do "Becoming Rocky" – filmu o kręceniu pierwszej części Rocky’ego. Nowy film będzie obejmował obie te postacie. Nie jest jednak jasne czy Dolph Lundgren (Ivan Drago) lub Florian Munteanu (Victor Drago) powtórzą swoje role w spin-offie.

Na razie nie jest znana data premiery filmu.

