Matt Reeves nie stanie za kamerą spin-offa o Pingwinie

Po prawie czteromiesięcznej ciszy odnośnie spin-offa filmu Batman mającego skupić się na postaci Pingwina, Colin Farrell zdradził nowe informacje. Jak twierdzi aktor za kamerą serialu nie stanie Matt Reeves.

Colin Farrell, film ''Batman''

Farrell w trakcie jednego z ostatnio udzielanych wywiadów poinformował, że Reeves choć zaangażowany w powstanie serialu, nie stanie za jego kamerą. Do jego funkcji należeć będzie napisanie scenariusza oraz produkcja wykonawcza. Ma mieć również ostatnie zdanie w kwestii wyboru reżysera. Nazwisko tego zaś nie zostało jak na razie podane, możliwe więc, że Reeves nie wybrał jeszcze odpowiedniej osoby.

Matt planuje całą historię, jest strasznie drobiazgowy. Ma obsesję na punkcie tego co robi. Nie stanie za kamerą, ale zajmuje się strukturą scenariuszy i tym, kto je wyreżyseruje. To ekscytujące. powiedział Farrell.

Serial zatytułowany po prostu The Penguin skoncentrować ma się na postaci Oswalda Cobblepota, potem znanego jako Pingwin. Poznamy jego przeszłość i to w jaki sposób doszedł do władzy w mrocznym półświatku miasta Gotham. W tytułowej roli Colin Farrell, który powtórzy angaż z filmu Batman. Projekt powstaje dla HBO Max.

Źrodło: etonline.com