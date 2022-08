Zwiastun ''Lost Ollie'' - wzruszającej adaptacji książki dla dzieci Williama Joyce'a 0

Przygotujcie chusteczki, nadchodzi niezwykle wzruszającą limitowana seria Netflix Lost Ollie. Produkcja ta opiera się na książce dla dzieci Williama Joyce'a o tym samym tytule.

serial ''Lost Ollie''

Lost Ollie to historia małego chłopca, który traci swoją ulubioną zabawkę, króliczka imieniem Ollie. Maskotka ta zrobi wszystko, aby wrócić do swojego ukochanego chłopca i domu. Zmierzy się z wieloma niebezpieczeństwami, aby tylko odnaleźć chłopca, który go zgubił. Lost Ollie to także historia chłopca poszukującego swego najlepszego przyjaciela. Przypomina Wam to '’Toy Story'’? Coś w tym jest, jednak tutaj będzie stanowczo bardziej wzruszająco. Z pewnością seria ta trafi do serca nie jednego dorosłego u którego głęboko w szafie dalej tkwi ukochana zabawka z dzieciństwa.

Składająca się z czterech 45-minutowych odcinków seria ma świetną obsadę. Ollie przemówi głosem Jonathana Groffa, Rosy to Mary J. Blige, a klaun Zozo to Tim Blake Nelson. W chłopca, właściciela Ollie’go – Billy’ego wciela się Kesler Talbot, zaś jego mamę i tatę portretują Gina Rodriguez i Jake Johnson.

Twórcy Lost Ollie to Shannon Tindle i Peter Ramsey. Premiera serialu 24 sierpnia – tylko na Netflix.

Zerknijcie jeszcze na plakat Lost Ollie.

