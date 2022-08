4. sezon ''The Boys'' wprowadzi dwie nowe superbohaterki. Sporo namiesza też Ryan 0

Obsada czwartego sezonu The Boys powiększyła się o dwie kobiece aktorki – Susan Heyward i Valorie Curry. Wcielą się one w nowe superbohaterki.

Susan Heyward, serial ''Vinyl''

Curry sportretuje superbohaterkę zwaną Firecracker, zaś Heyward wcieli się w Sister Sage. Postacie te nie pojawiły się w komiksach, na podstawie, których powstaje serial The Boys. Jednak po słowach showrunnera serii Erica Kripke możemy być pewni, że bohaterki te wprowadzą wiele szaleństwa – jakby do tej pory było go mało.

Ich postacie to jedne z najlepszych i najbardziej szalonych jakie kiedykolwiek napisano stwierdził Kripke.

Ponadto ogłoszono także, iż Cameron Crovetti wcielający się w trzecim sezonie The Boys w Ryana, syna Homelandera, w czwartej serii otrzyma o wiele więcej czasu ekranowego. Sądząc po finale trzeciego sezonu, w którym to Ryan opowiedział się po stronie swojego biologicznego ojca, młody chłopak może wiele namieszać w nadchodzącej serii. Odziedziczył on bowiem po ojcu nadludzką siłę, umiejętność latania i laserowe oczy. Tak więc jak mówi Kripke teraz będziemy mieć dwóch Homelanderów – problem ten będzie prawdopodobnie osią fabuły czwartej serii.

The Boys to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Źrodło: ComingSoon