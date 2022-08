Jake Gyllenhaal z główną rolą w remake'u ''Wykidajło'' 0

Dla platformy Amazon Prime Video powstaje nowa wersja kultowego filmu akcji Wykidajło z 1989 roku. Wiadomo już, że w głównego bohatera wcieli się Jake Gyllenhaal, aktor którego z pewnością kojarzycie z doskonałego, nagradzanego dramatu Tajemnica Brokeback Mountain czy filmu science fiction Life.

Jake Gyllenhaal, film ''Tajemnica Brokeback Mountain''

Za kamerą nowego Wykidajło stanie Doug Liman. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Anthony Bagarozzi i Charlesa Mondry’ego. Producentem wykonawczym został Joel Silver. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu na Dominikanie.

Oprócz Gyllenhaala swojego angaże otrzymali także Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Arturo Castro, Beau Knapp i Bob Menery.

Film będzie luźno inspirowany oryginalną produkcją. Akcja nowego Wykidajło przeniesie nas z Missouri na Florydę. Główny bohater to były zawodnik UFC,który podejmuje pracę jako bramkarz w przydrożnym barze nocnym. Dość szybko odkrywa, że miejsce to nie jest takie jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. To przybytek korupcji, przestępczości i zbrodni. Mężczyzna zapragnie zrobić z tym porządek.

W oryginale głównego bohatera Jamesa Daltona sportretował legendarny, nieżyjący już Patrick Swayze.

