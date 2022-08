Hulu zamawia serial na podstawie kryminału ''Diabeł w Białym Mieście'' - w obsadzie Keanu Reeves 0

Platforma Hulu złożyła zamówienie na serialową adaptację historycznej powieści Erika Larsona Diabeł w Białym Mieście. W projekt jako producent i odtwórca jednej z głównych ról zaangażowany jest Keanu Reeves.

Keanu Reeves, film ''Matrix Zmartwychwstania''

Zamówiony został jeden 8-odcinkowy sezon. W planach Hulu nie ma kontynuacji. Ma to być limitowana produkcja. Zdjęcia do serialu The Devil In The White City rozpocząć mają się na początku przyszłego roku, a jego premiera planowana jest na 2024 rok.

W projekt oprócz Reevesa jako producenci zaangażowani są Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio. Za kamerą stanie Todd Field. Scenariusz pisze Sam Shaw pełniący także funkcję showrunnera.

Dla Keanu Reevesa występ w The Devil In The White City będzie pierwszym znaczącym jeśli chodzi o jego telewizyjną karierę.

Poznajcie fabułę powieści Larsona:

Erik Larson, bazując na rzetelnej dokumentacji, stworzył niezwykle wciągającą opowieść o fascynujących czasach i ludziach. Prawdziwa historia dwóch mężczyzn, architekta i seryjnego mordercy, których losy połączyła największa wystawa w amerykańskiej historii: Kolumbijska Wystawa Światowa z 1893 roku, zorganizowana w Chicago i nazywana '’Białym Miastem'’.

Daniel Hudson Burnham, wybitny dyrektor robót wystawy i twórca wielu ważnych budynków, takich jak Flatiron Building w Nowym Jorku czy Union Station w Waszyngtonie, pokonuje liczne przeszkody i wraz ze swoim zespołem stara się przekształcić podmokły park Jacksona w '’Białe Miasto'’.

W tym samym czasie Henry H. Holmes, młody lekarz, złośliwie parodiując '’Białe Miasto'’ Burnhama, wznosi nieopodal swój Hotel Wystawy Światowej – urządzając w nim straszliwe miejsce mordów, wyposażone w stół sekcyjny, komorę gazową i piec krematoryjny.

Źrodło: Deadline, Lubimyczytać