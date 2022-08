Showtime kasuje antologię o pierwszych damach Ameryki 0

Niestety, ale planowana na kilka sezonów antologiczna seria Showtime The First Lady nie doczeka się kontynuacji. Włodarze stacji zdecydowali się anulować ją po emisji jednego sezonu.

fragment plakatu promującego serial ''The First Lady''

Pierwszy sezon, którego emisja zakończona została trochę ponad miesiąc temu okazał się niewypałem. Otrzymał on średnie opinie zarówno od widzów, jak i krytyków. Serial nie cieszył się również popularnością. Wszystko to spowodowało, iż drugi sezon nie powstanie. Przed premierą produkcja nazywana była amerykańską wersją brytyjskiego The Crown. Niestety, ale czas zweryfikował tą opinię.

The First Lady ukazuje nam życie i wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych kobiet nazywanych Pierwszymi Damami Ameryki. Niedoceniane często miały bardzo wielki udział w podejmowaniu najważniejszych dla świata decyzji.

Pierwszy i jak się okazuje jedyny sezon antologii przybliżył nam postacie Michelle Obamy, Eleanor Roosevelt i Betty Ford.

Źrodło: Variety