Zwiastun nowego filmu Martina McDonagha - ''Duchy Inisherin''

Studio Searchlight Pictures opublikowało oficjalny zwiastun irlandzkiego dramatu Duchy Inisherin. W rolach głównych Brendan Gleeson i Colin Farrell.

fragment plakatu promującego film ''Duchy Inisherin''

Występ w tym projekcie jest kolejnym spotkaniem na planie tej dójki nagradzanych aktorów. Wcześniej w 2008 roku pojawili się razem w czarnej komedii kryminalnej Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Oba filmy pochodzą od tego samego reżysera – Martina McDonagha.

Film przeniesie nas na odległą wyspę znajdującą się u zachodniego wybrzeża Irlandii. Główni bohaterowie to para wieloletnich przyjaciół, wydawało się takich już na całe życie – Padraica (Farrell) i Colma (Gleeson). Niespodziewanie jednak pierwszy z nich znajduje się w niezwykle niezręcznej sytuacji. Colm nagle kończy ich przyjaźń. Oszołomiony tym Padraic wspierany przez swoją siostrę Siobhan (Kerry Condon) i młodego wyspiarza Dominica (Barry Keoghan), stara się naprawić swoją przyjaźń nie przyjmując do wiadomości odpowiedzi ’’nie’’. Jednak wszelkie wysiłki Padraica, tylko wzmagają niechęć do niego Colma, który w końcu stawia byłemu przyjacielowi ultimatum, co dla obu niesie szokujące konsekwencje.

Poniższe wideo przedstawia Padraica, który jest zszokowany i zdezorientowany, po tym, gdy jego najlepszy przyjaciel Colm nagle kończy uch wieloletnią przyjaźń. Mężczyzna wypróbuje wiele sposób naprawy łączącej ich relacji.

Duchy Inisherin trafią do kin 21 października.

Źrodło: ComingSoon