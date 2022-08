Nowy prezes Warner Bros. Discovery ma 10 letni plan na zresetowanie uniwersum DC 0

Dyrektor generalny David Zaslav zabrał głos w sprawie głośnej bomby, która spadła na wszystkich fanów oraz twórców DC Films.

Wysokobudżetowa produkcja o Batgirl została zamieciona pod dywan i nie zostanie zaprezentowana publicznie. Ma to być decyzja spowodowana zmianami, które nastąpią w przeciągu kilku kolejnych lat z uniwersum DC.

Patrzysz na Batmana, Supermana, Wonder Woman, Aquamana, to marki znane na całym świecie. A możliwość kierowania tymi wspaniałymi historiami to nas wielka szansa. Czas na restart. Zrestrukturyzowaliśmy biznes. Skoncentrujemy się na tym, aby być tam, gdzie zespół z dziesięcioletnim planem skupiającym się tylko na DC. Jest to bardzo podobne do struktury, którą Alan Horn i Bob Iger bardzo skutecznie połączyli z Kevinem Feige’em z Disneya. Uważamy, że moglibyśmy zbudować długoterminowy, znacznie silniejszy, zrównoważony rozwój DC. W ramach tego zamierzamy skoncentrować się na jakości.

zapowiada nowy dyrektor

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby Alan Horn dołączył do studia, aby pomagać, jako doradca. Teraz te doniesienia nabierają zdecydowanie więcej sensu. Dodatkowo David Zaslav zapowiedział nadejście do kin widowisk The Flash, Shazam! Gniew bogów oraz Black Adam, które są jego zdaniem świetne, ale nadal można je ulepszyć!

Widzieliśmy "The Flash", "Black Adam" i "Shazam! Gniew bogów". Jesteśmy nimi bardzo mocno podekscytowani. Mieliśmy już okazję je obejrzeć, są świetne, ale nadal możemy je ulepszyć. Nie zaprezentujemy filmu, jeśli w to nie uwierzymy. Otóż ​​to. Celem jest rozwój marki DC, rozwój postaci DC, ale także ochrona marki DC i to właśnie zamierzamy zrobić. Pomysł, aby drogie filmy były przesyłane strumieniowo, nie ma uzasadnienia ekonomicznego, więc dokonujemy strategicznej zmiany. Nie pokażemy filmu, dopóki nie będzie gotowy. Nie zamierzamy wypuszczać filmu, aby zarobić ćwierć tego co powinien i nie zamierzamy wypuszczać filmu, jeśli w niego nie wierzymy.

mówi David Zaslav

Jak oceniacie nowy plakat na rozwój DC?

Źrodło: The Hollywood Reporter