Platforma HBO Max połączy się z Discovery+ 0

W trakcie specjalnej konferencji w sprawie wyników kwartalnych firmy dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav ogłosił, że dojdzie do połączenia Discovery+ i HBO Max w jedną usługę.

Wspomniana usługa, której nazwa wciąż nie została ogłoszona zostanie uruchomiona latem 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, a następnie zostanie wprowadzona na rynek międzynarodowy – w tym także do Polski, gdzie od jakiegoś czasu możemy cieszyć się z HBO Max.

Wdrożenie nowej usługi nastąpi najpierw na rynkach, gdzie HBO Max jest już dostępny. Tak, więc Ameryka Łacińska otrzyma go pod koniec 2023 roku, natomiast rynki europejskie na początku 2024 roku. Kluczowe terytoria Azji i Pacyfiku w połowie 2024 roku, natomiast nowe rynki, gdzie nie ma jeszcze obecnej oferty pod koniec 2024 roku.

Firma przewiduje, że dzięki temu liczba abonentów zwiększy się o ponad 40 mln do 2025 roku, co da łącznie wynik sięgający 130 mln abonentów. Dodatkowo David Zaslav zapowiedział, że firma zamierza przeznaczyć większe pieniądze na HBO Max w 2022 i 2023 roku, niż zrobiono to w 2020 i 2021 roku.

HBO Max pozostanie zaangażowane w tworzenie oryginalnych serialu HBO, włącznie z produkcjami dla dzieci i filmami oryginalnymi specjalnie tworzonymi dla platformy streamingowej.

Źrodło: The Hollywood Reporter