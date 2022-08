''Pierwsze zabójstwo'' anulowane po 1. sezonie 0

Niestety, ale serial Pierwsze zabójstwo nie stał się następstwem Pamiętników wampirów. Tematyka podobna, jednak coś ewidentnie nie wyszło. Netflix anulował produkcję po jednym sezonie.

Serial zadebiutował na początku czerwca. Po dwumiesięcznej analizie wyników oglądalności włodarze streamingowego giganta zdecydowali o kasacji tej młodzieżowej produkcji o wampirach i lesbijskiej miłości. Zawiedzeni? Czy popieracie decyzję Netflixa?

Nadchodzi czas, by nastoletnia wampirzyca Juliette (Sarah Catherine Hook) dokonała pierwszego zabójstwa, by zająć swoje miejsce w potężnej rodzinie wampirów. Za cel obiera dziewczynę o imieniu Calliope (Imani Lewis), która niedawno przybyła do miasta. Jednak ku zaskoczeniu Juliette Calliope okazuje się łowczynią wampirów pochodzącą ze słynnej rodziny pogromców nieumarłych. Obie są gotowe na swoją pierwszą ofiarę. Odkrywają jednak, że pokonanie swojej przeciwniczki nie będzie łatwe — w przeciwieństwie do zakochania się w niej.

Fabuła serialu opiera się na opowiadaniu Victorii Schwab opublikowanym w New York Timesie. Była ona zaangażowana także w pisanie scenariusza do serialu wraz z Felicią D. Henderson.

Pierwszy sezon i jak się okazuje ostatni liczy osiem odcinków.

Źrodło: Bloody Disgusting