Peter Jackson już na zawsze będzie kojarzył się fanom z Władcą Pierścieni. Jego trylogia uchodzi za absolutną klasykę i arcydzieło kina fantasy. Już za kilka tygodni Amazon Studios zaprezentuje swoją wersję Śródziemia w serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Jak się okazuje nowozelandzki filmowiec rozmawiał na temat widowiska ze studiem.

Zapytali mnie, czy chcę się zaangażować i ja odpowiedziałem, że to niemożliwe, abym udzielił odpowiedzi bez zaznajomienia się ze scenariuszem. Powiedzieli więc, że jak otrzymają pierwsze scenariusze wyślą jeden egzemplarz do mnie. Teksty nigdy do mnie nie dotarły. To ostatnia rzecz, jaką słyszałem. Jest w porządku, na nic się nie skarżę. powiedział Jackson

Dodatkowo wybitny reżyser stwierdził, że pod żadnym pozorem nie żywi urazy do Amazon Studios i zamierza oglądać ich serial:

Będę go oglądał. Nie jestem typem faceta, który życzy komuś źle. Robienie filmów jest wystarczająco trudne. Jeśli ktoś robi dobry film lub serial telewizyjny, to jest to coś co należy świętować. Jedyne, czego nie mogę się doczekać, to zobaczenie go jako idealnie neutralny widz.