Kevin Spacey musi zapłacić 31 milionów dolarów producentom "House of Cards"

Kłopoty Kevina Spaceya. Aktor będzie musiał zapłacić potężną sumę pieniędzy producentom serialu House of Cards!

Kevin Spacey - "House of Cards"

Kevin Spacey przegrał sprawę związaną z unieważnieniem wyroku arbitrażowego o wartości 31 milionów dolarów. Aktor będzie musiał zapłacić producentowi House of Cards – firmie MRC za niewłaściwe zachowanie na tle seksualnym z udziałem młodych członków ekipy za kulisami serialu Netflixa.

Spór został skierowany do sądu arbitrażowego, gdzie uznano, że aktor naruszył umowę łamiąc zasady przeciwdziałania molestowaniu i nie świadcząc swoich usług aktorskich "w sposób profesjonalny". Dodatkowo Kevin Spacey za swoje czyny nie był uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za pozostałą część jego kontraktu, mimo że zawierał klauzulę "pay-or-play" (zobowiązaniem producenta, studia, sieci, firmy produkcyjnej lub osoby fizycznej do zapłacenia artyście, nawet jeśli osoba decyzyjna zadecyduje, że nie będzie korzystało dalej z jego usług), ponieważ jego naruszenia spowodowały skrócenie i przepisanie szóstego sezonu serialu, przez co MRC poniosło dodatkowe koszty.

Przypomnijmy, że aktor został usunięty z obsady aktorskiej serialu House of Cards po tym, jak światło dzienne ujrzały informacje związane z jego wykorzystywaniem młodych mężczyzn.

Źrodło: The Hollywood Reporter