Córka Fidela Castro komentuje kontrowersyjny angaż Jamesa Franco do roli jej ojca

W ostatnich dniach głośnych echem odbiła się informacja o zatrudnieniu Jamesa Franco do roli Fidela Castro w filmie "Alina of Cuba".

James Franco - "22.11.63"

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać Alina Fernandez, córka nieżyjącego już kubańskiego przywódcy oraz bohaterka filmu. Kobieta omówiła ten casting i wydaje się, że nie ma żadnych problemów z obsadzeniem Franco.

James Franco ma oczywiste fizyczne podobieństwo do Fidela Castro, oprócz umiejętności i charyzmy. Projekt jest prawie całkowicie latynoski, zarówno przed, jak i za kamerą.

stwierdza Alina Fernandez

W filmie występują również Ana Villafane jako Alina i Mia Maestro jako jej matka. Jednak to właśnie o Jamesie Franco mówi się najwięcej. Aktor John Leguizamo skomentował ten angaż za pośrednictwem Instagramu: Jak to jest, że to się jeszcze dzieje? Nie mam problemu z Franco, ale on nie jest Latynosem!

Do tego dochodzą również komplikacje z niedawnymi zarzutami w kierunku Jamesa Franco dotyczącymi molestowania seksualnego swoich studentek.

Na razie James Franco pozostaje w obsadzie filmu, którego reżyserem jest Miguel Bardem. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Będziemy Was informowali w razie nowych informacji na temat tego projektu.

