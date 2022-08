Czy Jon Bernthal zawita do MCU jako Punisher? 0

Jon Bernthal to aktor, którego mogliśmy oglądać w roli Punishera w serialu Marvela, który został stworzony dla Netflixa. Teraz aktor może powrócić do tej roli i zostać częścią Marvel Cinematic Universe.

Od jakiegoś czasu można usłyszeć plotki, że Punisher może zostać wznowiony przez Walta Disneya oraz Marvel Studios. Do bram MCU powoli zaczynają pukać kolejne postacie z marvelowskich seriali, które były jeszcze do niedawna dostępne na Netfliksie – Kingpina oraz Daredevila już mieliśmy okazję widzieć w uniwersum, a coraz głośniej mówi się też o Jessice Jones.

Niedawna aktora Rosario Dawson, która grała postać o imieniu Claire Temple w serialach Daredevil, The Defenders czy Iron Fist, powiedziała, że słyszała iż "Punisher powróci". W trakcie konwentu Chicago Comic & Entertainment Expo została zapytana o tę kwestię i oto co miała do powiedzenia:

Czuję więc, że to moja druga szansa, ponieważ to jedyny serial, w którym nie zagrałam, no i kocham Jona Bernthala. Tak, więc niech to się wydarzy chłopaki!

Oczywiście jest szansa, że Frank Castle nie pojawi się w Marvel Cinematic Universe a Rosario Dawson coś źle usłyszała lub zinterpretowała. Nie mniej jednak ponowne wcielenie się Jona Bernthala w Punishera byłoby czymś niesamowitym. A Wy jak uważacie?

