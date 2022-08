Giancarlo Esposito potwierdza rozmowy z Marvelem 0

Nazwisko Giancarlo Esposito od dawna łączone jest z Marvel Studios. Teraz głos w tej sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany.

Giancarlo Esposito - "The Mandalorian"

Giancarlo Esposito to gwiazda przede wszystkim głośnych seriali takich, jak Zadzwoń do Saula, Breaking Bad, The Mandalorian czy The Boys. Już niebawem aktor może dołączyć do innego wielkiego uniwersum – Marvel Cinematic Universe. Jego nazwisko łączone jest z MCU od bardzo dawna, a wśród potencjalnych postaci, w które miałby się wcielić wymieniane są chociażby Charles Xavier znany jako Profesor X oraz Doktor Doom.

Fani, którzy chcieliby, aby Giancarlo Esposito dołączył do rodziny Marvela z pewnością będą zadowoleni z jego niedawnych słów. Aktor potwierdził bowiem, że był na spotkaniu z przedstawicielami studia: Nie pracowałem jeszcze dla Marvela, ale byłem z nimi w jednym pomieszczeniu i rozmawialiśmy – wyjawił podczas TJH Superhero Car Show & Comic Con w San Antonio w stanie Teksasie.

Niestety Esposito nie zdradził z kim oraz o czym lub jakiej postaci rozmawiał z Marvelem. Jednak jest świadomy tego, że w kontekście jego osoby pada wiele interesujących imion oraz pseudonimów postaci z komiksów. Nie tylko tych znanych z produkcji Marvela – wszak spekulowano też na temat jego potencjalnego występu w produkcji DC, jako Dr. Freeze.

A Wy, w której roli widzielibyście go najchętniej?

Źrodło: ComicBookMovie