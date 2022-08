Tom Cruise i Christopher McQuarrie pracują nad trzema różnymi projektami 0

Tom Cruise i producent Christopher McQuarrie, którzy niedawno pracowali nad kinowym widowiskiem Top Gun: Maverick mają w planach realizację co najmniej trzech różnych projektów.

Tom Cruise, film ''Top Gun: Maverick''

Obecnie duet pracuje nad ósmym filmem z serii Mission Impossible. Jednak jak widać jest to dla nich stanowczo za mało. W ich planach jest musical, thriller akcji i film o Les Grossmanie, postaci znanej z Jaj w tropikach.

Muzyczny projekt ma być filmem utrzymanym w stylu klasycznego musicalu, z piosenkami i licznymi tańczącymi sekwencjami. Jego gwiazdą zostanie oczywiście Cruise, który od dawna interesuje się tym gatunkiem, co można było dostrzec w filmie Era rocka.

Drugim z projektów to thriller akcji z franczyzowym potencjałem. Być może coś co wypełni pustkę po dotychczasowej wielkiej serii Cruise’a – Mission Impossible. Zaś trzeci pomysł panów to film, którego fabuła w jakiś sposób związana ma być z postacią Lesa Grossmana, bohatera w którego Cruise wcielił się w filmie Jaja w tropikach. Nie wiadomo jednak czy cały film skupi się wokół postaci Lesa czy zaliczy on jedynie gościnny występ.

W planach tej dwójki jest w dalszym ciągu także niezatytułowany jeszcze film, którego akcja rozgrywać ma się w kosmosie. A co najważniejsze ma on być tam nakręcony we współpracy z NASA i SpaceX.

Jak myślicie, który z tych projektów powstanie jako pierwszy?

Źrodło: Deadline