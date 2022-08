''Nieznajomi'' dostaną kolejne sequele? 0

Czternaście lat po pierwszym slasherze Nieznajomi i cztery lata po jego kontynuacji, zagraniczne media donoszą, iż prawdopodobnie doczekamy się kolejnych filmów należących do tej serii.

film ''Nieznajomi''

W trakcie jednego z podcastów Roy Lee, producent mający swój udział w powstaniu pierwszego filmu, zapytany o możliwość kolejnych jego kontynuacji odpowiedział tajemniczo:

Myślę, że kolejne trzy filmu są w produkcji. W przyszłym miesiącu dowiecie się. Za kamerą stanie inny znany filmowiec.

Lee nie zdradził niestety żadnych szczegółów odnośnie wspomnianych projektów. Z jego słów wynika jednak, że już niedługo poznamy więcej informacji na temat nadchodzących sequeli Nieznajomych.

Nieznajomi oraz Nieznajomi: Ofiarowanie opierają się na bardzo podobnym pomyśle. Spokojna rodzina pragnie spędzić miłe chwile w położonym na odludziu domku. Ich sielanka zostaje jednak brutalnie przerwana przez pukanie do drzwi. Za nimi czają się napastnicy, dla których zaciszne pustkowie to błogosławieństwo, a dla ofiar przekleństwo.

Oba dotychczasowe filmy wyreżyserował Bryan Bertino mający na swoim koncie głównie slashery i horrory, m.in. The Monster i Szept i mrok. Tym razem jednak z tego co mówi Ray Lee nie stanie on za kamerą sequeli.

Źrodło: Dark Horizons