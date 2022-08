Daryl Dixon we Francji? Scott M. Gimple zdradza szczegóły spin-offa 0

Mający początkowo skupić się na postaciach Daryla i Carol spin-off The Walking Dead po odejściu z obsady aktorki Melissy McBride opowie tylko o losach Daryla, który jak się dowiedzieliśmy trafi do Francji.

Norman Reedus, serial ''The Walking Dead''

Do tej pory akcja seriali z uniwersum '’The Walking Dead'’ nie wybiegła poza rejony Ameryki Północnej, choć wiadomym było, iż wirus rozprzestrzenił się po całym ziemskim globie. Teraz jednak jak zdradził sam Scott M. Gimple, producent i scenarzysta całego uniwersum, fabuła powstającego spin-offa przeniesie nas do Francji.

To o tym europejskim państwie wspomniane zostało w serialu The Walking Dead: Nowy świat. Podobno we Francji zaczęło dziać się coś dziwnego. Daryl Dixon pomoże nam się temu przyjrzeć!

Na początek Daryl poczuje się jak ryba wyjęta z wody. Znajdzie się wśród nowych ludzi, w kraju, który w zupełnie inny sposób radzi sobie z apokalipsą powiedział Scott M. Gimple.

Norman Reedus po raz kolejny wcielający się w postać Daryla opublikował pierwszą grafikę promującą niezatytułowany jeszcze serial. Możecie zobaczyć ją poniżej.

Zdjęcia do spin-offa rozpoczną się jeszcze tego lata w Europie. Premiera serialu w 2023 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting