Ludzie kontra sztuczna inteligencja w zwiastunie ''Margaux'' 0

Paramount prezentuje zwiastun thrillera science fiction Margaux, w którym to ludzie zostają zmuszeni do zmierzenia się z pragnącą ich zniszczyć sztuczną inteligencją.

Vanessa Morgan, serial ''Riverdale''

Za reżyserię Margaux odpowiada Steven C. Miller, mający na swoim koncie m.in. kryminał akcji Maruderzy z Bruce Willisem oraz thriller Agresja. Pracował on na scenariuszu autorstwa Chrisa Beyrooty i Nicka Watersa.

W obsadzie tego thrillera science fiction znajdują się Madison Pettis, Vanessa Morgan, Richard Harmon, Lochlyn Munro, Jedidiah Goodacre, Phoebe Miu, Jordan Buhat, Brittany Mitchell i Louis Lay.

Margaux to system sztucznej inteligencji, który zawsze dostaje to czego chce. Główni bohaterowie to grupa młodych ludzi kończących college. Świętują oni swój ostatni rok w wynajętym domu, którym kieruje wysoce zaawansowany system sztucznej inteligencji. Beztroski weekend szybko zamienia się w dystopijny koszmar na jawie, kiedy to młodzi zaczynają zdawać sobie sprawę z buntu Margaux. Ten za wszelką cenę pragnie wyeliminować najemców domku. Czy bohaterom uda się przetrwać i przechytrzyć inteligentny dom?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera Margaux zaplanowana jest na 9 września tego roku. Film trafi do cyfrowej dystrybucji.

Źrodło: ComingSoon