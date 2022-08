Sigourney Weaver i Kevin Kline w zwiastunie ''The Good House'' 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun komediowego dramatu The Good House będącego adaptacją powieści autorstwa Ann Leary o tym samym tytule. W rolach głównych Sigourney Weaver i Kevin Kline.

Sigourney Weaver, film ''The Good House''

Aktorzy Ci po raz kolejny spotykają się na filmowym planie. Wcześniej zagrali razem w romantycznej komedii Dave oraz dramacie Burza lodowa.

The Good House podążą losami Hildy Good (w tej roli Sigourney Weaver) – kobiety zajmującej się handlem nieruchomościami, która jest jednocześnie wielką fanką wina, tajemnic oraz… potomkinią czarownic z Salem. Jej życie wywraca się do góry nogami, kiedy ponownie wdaje się w romans z mężczyzną z jej przeszłości. To Frank Getchell, jej dawna licealna miłość. W obliczu nowych emocji i rodzinnych sekretów Hilda będzie musiała zmierzyć się z jedyną osobą, której unikała od dziesięcioleci – samą sobą.

Za reżyserię filmu odpowiada Maya Forbes i Wally Wolodarsky. Duet ten napisał również scenariusz. Pomógł im w tym Thomas Bezucha. W obsadzie oprócz wspomnianej wyżej dwójki hollywoodzkich aktorów są także Morena Baccarin, Rob Delaney, Rebecca Henderson, Molly Brown, Beverly D'Angelo, Kelly AuCoin, Kathryn Erbe i David Rasche.

The Good House swoją premierę miał w ubiegłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. W kinach zadebiutuje 30 września.

