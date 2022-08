Maya Hawke i Camila Mendes w zwiastunie czarnej komedii Netflixa ''Do Revenge'' 0

Netflix prezentuje zwiastun Do Revenge, czarnej komedii z znaną z serialu Stranger Things – Mayą Hawke.

fragment plakatu promującego film ''Do Revenge''

Mayi Hawke partneruje znana z Riverdale Camila Mendes. Dwójka ta tworzy nieprawdopodobny sojusz, którego celem jest zemsta na tych, którzy kiedyś zaszły im za skórę.

Główne bohaterki to chodzące do liceum nastolatki – Drea i Eleanor, które łączą swe siły, aby zemścić się na tych którzy im zaszkodzili. Drea, w tej roli Camila Mendes pragnie dać nauczkę byłemu chłopakowi, który udostępnił ich sekstaśmę. Eleanor zaś, w którą wciela się Maya Hawke, chce zemścić się na dziewczynie, która powiedziała wszystkim, że niby się całowały.

Jak mówią twórcy Do Revenge to inspirowana Hitchockiem czarna komedia, w której najstraszniejsi bohaterowie to nastolatki.

W obsadzie oprócz wspomnianych wyżej aktorek znajdują się Austin Abrams, Alisha Boe, Rish Shah, Talia Ryder, Ava Capri, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Paris Berelc i Sophie Turner. Do Revenge wyreżyserowała Jennifer Kaytin Robinson na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Celeste Ballard.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat promujący film.

Premiera Do Revenge już 16 września – tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix