Pierwszy polski film zombie – zobacz teaser „Apokawixy” 0

Horda zombie na polskiej plaży? Takiej epidemii w Polsce jeszcze nie było. Zmierzą się z nią bohaterowie Apokawixy w reżyserii Xawerego Żuławskiego. A powiedzenie „baw się, jakby jutra miało nie być” podczas filmowej imprezy nabierze nowego znaczenia… Film wyprodukowany przez TVN Warner Bros. Discovery wejdzie do kin 7 października. Wcześniej powalczy w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziś prezentujemy teaser.

To pierwszy polski film zombi. Jest to film rozrywkowy, psychodeliczno-przygodowy, o młodych, ale nie tylko dla młodych. Mam nadzieję, że widzowie będą się dobrze bawili podczas projekcji "Apokawixy".

mówi reżyser i współautor scenariusza, Xawery Żuławski

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć… Apokawixa to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem "melanż życia". Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.

W filmie występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Mikołaj Kubacki, Waleria Gorobets, Natalia Pitry, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Mariusz Urbaniec, Aleksander Kaleta, Mikołaj Matczak, Marta Stalmierska, Monika Mikołajczak, Oskar Wojciechowski. Partnerują im m.in.: Sebastian Fabijański, Tomasz Kot, Cezary Pazura i Matylda Damięcka.

Apokawixa znalazła się w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal odbędzie się w dniach 12-17 września.

